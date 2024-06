Atletico Madrid-Witsel, ufficiale il rinnovo: prolungato il contratto fino al 2025

AFP via Getty Images

. Il centrocampista belga, che sarà impegnato con i ‘Diavoli Rossi’ di Tedesco a Euro 2024 in Germania, ha firmato il"Axel Witsel e l'Atletico Madrid hanno concordato di rinnovare il contratto del giocatore con il club fino al 30 giugno 2025. La stella belga si è unita alla nostra squadra nell'estate 2022 e da allora Axel ha collezionato 94 presenze ufficiali in due stagioni, diventando così il secondo giocatore – subito dietro Oblak – ad aver giocato il maggior numero di minuti durante l'ultima stagione. Il calciatore belga è diventato uno dei pilastri della squadra di Diego Pablo Simeone. La sua natura poliedrica e la sua esperienza sono state fondamentali nel fornire supporto sia in difesa che a centrocampo, ruoli in cui ha soddisfatto le richieste dell'allenatore argentino. Congratulazioni, Axel!".

Axel Witsel ha commentato il rinnovo attraverso i canali ufficiali dell’Atletico Madrid: “Sono così felice di restare un altro anno in questo grande club. Atletico, ci vediamo presto”.