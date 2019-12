La Roma di Fonseca aveva inizialmente mostrato una certa predisposizione al gioco offensivo, lasciando un po' a desiderare in difesa, dove i giallorossi lasciavano intravedere qualche lacuna. Poi Fonseca è stato bravo ad equilibrare la squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Fonseca cominciò mostrando una spettacolare disinvoltura a fare e subire gol: Roma-Genoa 3-3. Una squadra di spensierate cicale. La vittoria nella sofferenza di Bologna, in inferiorità, alla 4a, mostrò una nuova laboriosità da formiche. La svolta. Mancini in mediana resta il simbolo degli sforzi di Fonseca per recuperare protezione. La Roma che nelle prime 5 giornate subì 9 gol, nelle ultime 5 ne ha presi solo 2. Ma quelle prime giornate da cicale non sono state uno spreco. Sono servite a piantare nella testa della squadra un comando mai spento: attaccare”.