Avellino, è rivoluzione: esonerati in 4, inclusi il ds Perinetti e l'allenatore Pazienza. La situazione

Ribaltone in casa. La società che milita in Serie C ha preso provvedimenti dopo la sconfitta casalinga con il: sono stati sollevati dall’incaricoInsieme all’ex Napoli e Juve, salutano anche l’allenatore in secondaed il preparatore atleticoDel vecchio staff restano solo l'allenatore dei portieri Rapacioli e il match analyst.

“Il club ha comunicato che l’allenamento odierno verrà condotto dall’allenatore della formazione Primavera. L’ex attaccante e bandiera del club potrebbe però non essere solo un traghettatore. L’Avellino sarà di nuovo in campo martedì per la trasferta con lae domenica contro ile sulla sua panchina dovrebbe esserci ancora Biancolino. Per il futuro invece è ancora tutto aperto. Il club è in silenzio stampa ed è alla ricerca dunque diche dirà l’ultima parola sulle scelte da fare. Intanto, come riporta Gazzetta.it, sono stati convocati in sede Darioe Fabio, allenatore in seconda e preparatore atletico del vecchio staff di Rastelli e ancora sotto contratto. Gli irpini sono penultimi, nonostante le grosse attese per una squadra costruita per salire in Serie B.