Babbel: "Bellingham appena lo tocchi si tuffa e cade sempre a terra. Pensa di essere una superstar, Saka e Musiala no"

AFP via Getty Images

L'ex-difensore di Bayern Monaco e Liverpool fra le altre, nonché oro agli Europei 1996 con la Germania,, ha concesso un'intervista a NewBettingOffers in Inghilterra in cui non ha avuto parole d'elogio per"Non so quale sia la posizione migliore per Jude Bellingham, perché corre dappertutto"."Ho l'impressione che stia iniziando a pensare di essere una superstar, e non mi piace questo atteggiamento che non lo si vede in giocatori come Bukayo Saka o Jamal Musiala"."Con Bellingham, se lo tocchi un po', si tuffa sempre, cade sempre a terra. Il suo linguaggio del corpo non è positivo quando le cose non vanno bene per lui nelle partite".

"Jude Bellingham ha 21 anni e tutti lo rispettano perché è un leader naturale, ma mi preoccupa che pensi che i giocatori intorno a lui non siano abbastanza bravi. Dovrebbe mostrare la sua leadership sul campo e fare tutto il possibile per vincere la partita, ma anche riconoscere che tutti nella squadra sono importanti".