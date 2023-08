La Fiorentina torna a bussare alla porta dell'Empoli. Un mese dopo aver acquistato il terzino sinistro Fabiano Parisi per 10 milioni di euro, i viola preparano l'assalto a un altro giovane gioiello italiano della squadra allenata da Paolo Zanetti: Tommaso Baldanzi. Forte di un contratto fino a giugno 2027, il presidente Fabrizio Corsi valuta il trequartista classe 2003 ben 30 milioni di euro.



30 (MILIONI) E LODE - Una cifra del genere rappresenterebbe un doppio record: di cessione più remunerativa per l'Empoli (che sempre quest'estate ha incassato 20 milioni di euro dal Tottenham per il portiere Guglielmo Vicario) e come acquisto più oneroso per la Fiorentina, che due anni fa sborsò 24,5 milioni di euro per strappare Nico Gonzalez allo Stoccarda. Proprio per l'attaccante argentino sono tornate a suonare le sirene della Premier League inglese, ma la maglia numero 10 che gli è stata lasciata da Castrovilli sembra confermare la sua incedibilità, a meno di offerte irrinunciabili.



IL FATTORE AMRABAT - Il pezzo pregiato sul mercato in uscita dei viola è un altro e risponde al nome di Sofyan Amrabat. Il mediano marocchino, che lunedì prossimo compie 27 anni, è sempre nel mirino del Manchester United. Negli ultimi giorni ci sono stati dei sondaggi esplorativi da parte di Juventus e Liverpool che però, dopo aver perso la sfida di mercato col Chelsea per l'ecuadoriano Moises Caicedo, ha praticamente definito l'arrivo del 30enne giapponese Wataru Endo dallo Stoccarda.