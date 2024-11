Baldini: "Fonseca e Thiago Motta per me non esistono. Guardiola è come Maradona"

Getty Images

Il suosta volando in vetta alla classifica del Girone B di Serie C ed è reduce dai sta facendo crescere la squadra in Abruzzo, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla sua dimensione, su ciò che accade nella sua categoria.Nel giorno di, al Corriere dello Sport, afferma di, i due tecnici che si sfideranno alle 18:00 a San Siro:non mi interessa cosa fanno, se giocano bene o male, non gli dedico tempo”.

SACCHI E GUARDIOLA - Da qualcuno, però, Baldini ha preso ispirazione. Da A, ma non solo:Poi le ispirazioni me le sono fatte venire da solo.due portatori di creatività, ma anche inimitabili, fuori concorso. Io amo innamorarmi della mia squadra e adotto la strategia militare. Cerco di fare il massimo per ottenere il massimo da chi alleno, non sono né mago, né filosofo”.DI NATALE - Nel suo passato in Serie A, Baldini ha allenato ancheCon me ha imparato a stare nella squadra. Più tardi a Udine non si allenava con gli altri il mercoledì, lui e Sanchez prendevano un portiere e affinavano il tiro. Totò me l’ha confermato, con me non sarebbe stato possibile.

Un passaggio, infine, anche sul“Strumento del diavolo?