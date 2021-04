Gareth Bale è sicuro: gli alieni esistono. E' la confessione del gallese in un'intervista doppia con il difensore Joe Rodon ai canali ufficiali del Tottenham. Mentre Rodon si dice scettico, Bale replica: "Ovviamente ci sono molte teorie di complotto, ma ci sono le immagini di UFO pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Sono false? No, sono state rilasciate dal governo degli Stati Uniti. Gli alieni esistono al 100%. Chi pilota gli UFO? So che alcuni UFO sono probabilmente segreti governativi, ma ne ho visto uno una volta. Gli alieni esistono al 100%, li stanno nascondendo".