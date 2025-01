Barcellona, il caso Dani Olmo può costare caro a Laporta: ultimatum degli oppositori, dimissioni o sfiducia

. La surreale vicenda che vede protagonistae Pau Victor, che il club blaugrana non ha potuto tesserare per la seconda metà di stagione per questioni finanziarie,Il danno economico e di immagine che rischia di provocare la mancata iscrizione dei due calciatori viene ritenuto inaccettabile da una fetta consistente dei soci, che hanno così deciso di passare all'azione.Già nei giorni scorsi il gruppo “Som un clam” aveva manifestato il proprio dissenso nei confronti del numero uno del Barcellona, ma– sia in termini numerici che di peso specifico dei soggetti coinvolti –Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, ben dieci gruppi di opposizione che coinvolgono anche una figura molto ascoltata come l'ex candidato alle presidenziali Victor Font – capace di ottenere quasi 17.000 voti – si sono riunite chiedendo a Laporta di rimettere il mandato nelle mani della società o comunque di sottoporsi alla fiducia.Sedotto e abbandonato all'aeroporto una volta che la protesta per il suo ingaggio è montata. I contestatori hanno pubblicato un comunicato ufficiale per chiarire la loro posizione chiedendo un cambio di passo, minacciando in cambio lo stato di agitazione per mettere spalle al muro la presidenza del Barcellona.