Robert Lewandowski aspetta Lionel Messi a Barcellona. L'attaccante polacco ha parlato a TVE: "Dobbiamo aspettare, ma spero che arrivi. In pochi giorni, forse, sapremo qualcosa di più concreto. So che giocare con lui è facile, perché Leo può mandarti in porta da qualsiasi posizione e in qualsiasi momento della partita. È un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere".