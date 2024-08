Barcellona, pronto un incasso da 10 milioni: così può sbloccare l'arrivo di Chiesa

Mikayil Faye può essere il giocatore che sblocca l'arrivo di Federico Chiesa. Spieghiamo: il difensore senegalese classe 2004 è vicino al trasferimento in Ligue 1 al Rennes, l'operazione può chiudersi nei prossimi giorni con un trasferimento a titolo definitivo da 10 milioni di euro con recompra in favore del Barça fissata a 30 milioni.- Una cifracon caratteristiche simili a quelle di Nico Williams, profilo che piace ma inarrivabile per un discorso di costi (e ha appena rinnovato con l'Athletic Bilbao prendendo anche la numero 10). Negli ultimi giorni in Spagna si è parlato di un interessamento per Leao ma il Milan non ha nessuna intenzione di sedersi neanche a parlarne: per i rossoneri Rafa è incedibile. Così quando è stato proposto Chiesa il Barça ha preso in considerazione una pista che dopo aver chiuso la cessione di Faye al Rennes potrebbe decollare.

- Il difensore del Barça - qualche panchina in prima squadra senza mai debuttare - era anche nella lista dell'Inter che poi ha virato su altri profili., i dirigenti però hanno preferito andare su Tomas Palacios dell'Independiente Rivadavia col quale stanno trattando in questi giorni.