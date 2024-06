Barcellona, sfida alla Juventus per Sancho

Getty Images

si è rilanciato. Dopo un periodo nero al, il talento inglese è tornato al, club che lo aveva lanciato tra i grandi e con cui ha ritrovato il sorriso: rendimento al top e la finale di Champions League persa contro il Real Madrid.Tornato ma non per restare, perché al termine del prestito il classe 2000 ha fatto ritorno ai Red Devils anche se solo temporaneamente: le strade sono destinate a separarsi nuovamente e si cerca la giusta sistemazione.- Le pretendenti non mancano in giro per l'Europa.in testa, pronto a riaccogliere Sancho a braccia aperte, ma c'è anche lache è a caccia di un esterno offensivo di qualità e sarebbe pronta ad affondare a condizioni favorevoli. All'orizzonte, però, fa capolino una nuova pretendente.

- Secondo quanto riferito da Sport, ilvuole sferrare un colpo per l'attacco vista la probabile partenza die Sancho è entrato nella lista degli obiettivi. I primi due nomi tra le preferenze dei blaugrana sono altri,dell'Athletic Bilbao edel Liverpool, ma l'inglese del Manchester United è un profilo che piace: l'idea del Barça, si legge, è di provare ad assicurarsi il giocatore il prestito, non con un acquisto a titolo definitivo, e resta da capire se i Red Devils apriranno a questa formula.