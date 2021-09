Il Barcellona perderà a lungo l'attaccante Martin Braithwaite che, come ufficializzato dal club catalano, si dovrà operare per una lesione femoro-rotulea al ginocchio sinistro.



IL COMUNICATO

Il giocatore della prima squadra Martin Braithwaite ha subito una lesione femoro-rotulea al ginocchio sinistro che purtroppo non ha risposto positivamente al trattamento conservativo. L'attaccante danese sarà operato nei prossimi giorni. Il Club pubblicherà un nuovo aggiornamento sull'infortunio quando l'operazione avrà avuto luogo.