Tutti pazzi per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha dichiarato in un'intervista a SportWeek: "Qui in Sardegna mi sento parte di un popolo. A spingermi non è solo il tifo, ma la passione di una comunità intera. E' un orgoglio. Più di altri gioisco delle vittorie e soffro nelle sconfitte. Se è vero che tifavo Inter? No. Ho sempre tifato Cagliari, ma in casa mia sono tutti interisti e quindi da bambino ero contento quando l'Inter vinceva".



"Il paragone con Nainggolan ci sta, ma lui ha più forza fisica. Io mi sento mezzala. Da trequartista sono libero di muovermi, ma sono meno utile nella riconquista del pallone. Non mi piacciono le etichette. Se prendo molti gialli non vuol dire che sono cattivo. Io voglio vincere e non mi piace togliere la gamba, non voglio che l'avversario passi".



"Se e quando dovessi andare via non sarà mai per soldi, ma solo per ambizione. A me non interessano la Ferrari o il super attico. Mi tolgo i miei sfizi, ma non gioco a calcio per farmi la macchina bella. Ho sempre avuto il desiderio di farmi una famiglia forse perché ho tanti cugini, Federica è la donna giusta e per questo l'ho sposata".