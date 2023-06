Vietato toccareÈ il messaggio che ladell'Inter ha fatto recapitare, via social, apresidente del club nerazzurro. Il tifo organizzato del club 19 volte Campione d'Italia ha postato sul proprio profilo Instagram una storia dal contenuto chiaro:Sullo sfondo una foto del centrocampista mentre dà indicazioni in campo.La presa di posizione della Curva Nord è chiarissima, ed arriva dopo leIl pupillo dei tifosi dell'Inter infatti, è finito nel mirino dei top club inglesi, come Newcastle, Liverpool e Chelsea: al momento Zhang si è detto disponibile ad ascoltare eventuali offerte. A patto che non siano inferiori agli 80-90 milioni di euro. Uno tra l'ex Cagliari e Onana potrebbe salutare l'Inter in nome del bilancio.