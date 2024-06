Barella tiene in ansia l'Italia, Gravina: "Siamo preoccupati"

Getty Images

Nell'Italia che sta per iniziare l'Europeo in Germania, c'è un giocatore che con il tempo è diventato sempre più leader, ha acquistato personalità e ora in campo è diventato indispensabile:organizzato nella 'sua' Parma: "Nell'ultimo anno è diventato un trascinatore positivo" ha detto l'ex portiere e oggi capo delegazione degli Azzurri.- Per questo, le condizioni fisiche del centrocampista dell'Inter tengono in ansia Luciano Spalletti. La speranza è quella di recuperare Barella in vista del debutto in programma sabato 15 giugno alle 21 contro l'Albania, per precauzione il ct l'ha lasciato fuori dall'amichevole contro la Turchia dopo che il giocatore aveva accusato un affaticamento muscolare negli ultimi giorni di lavoro a Coverciano. Da una parte la fiducia di Spalletti, dall'altraLo aspettiamo con grande ansia". Cautela e ottimismo, sperando di averlo a disposizione per la prima partita dell'Europeo.

- Gravina ha fatto anche un punto sui risultati delle varie nazionali, giovanili e non solo: "Abbiamo vinto 4 Europei, andiamo in Germania da campioni in carica e siamo vice campioni del mondo Under 20.. Abbiamo tantissimi talenti, è la fascia d’età che segna la svolta per il futuro. Il club Italia ha dimostrato con professionalità e attenzione una grande visione prospettica, e anche le società iniziano a invertire la rotta. Siamo un modello, perché le nostre nazionali sono le uniche qualificate alle fasi finali degli Europei e non solo.

- Il presidente della Figc ha avuto un pensiero anche per gli esclusi dalle convocazioni di Spalletti: "Io non li ho visti, ci hanno parlato il ct e Buffon., che è portato a esprimere sempre più personalità. La squadra è giovane, abbiamo bisogno della vicinanza dei tifosi e spero di poter conservare e alimentare l'entusiasmo degli italiani".