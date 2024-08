Bari-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita : Bari-Sassuolo

: Bari-Sassuolo Data : martedì 27 agosto 2024

: martedì 27 agosto 2024 Orario : 20:30

: 20:30 Canale tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Il, dopo due sconfitte nelle prime due partite di campionato, affronta ilin un match valido per la 3a giornata di Serie B, in programma per martedì 27 agosto alle 20.30. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle l'infelice esordio al San Nicola contro la Juve Stabia, dove i ragazzi di Longo hanno perso 3-1, e la sconfitta contro il Modena. Dall'altra parte, gli emiliani vogliono proseguire l’ottimo avvio in cadetteria dopo un successo e un pareggio.La partita tra Bari e Sassuolo sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn. Telecronaca di Ricky Buscaglia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Bari-Sassuolo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Oliveri; Lulic, Benali, Ricci; Sibilli, Manzari; Noovakovich. All. LongoSatalino; Odenthal, Romagna, Lovato; Paz, Kumi, Boloca, Obiang, Doig; Bajrami, Mulattieri. All. Grosso