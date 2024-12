Getty Images

Bayer Leverkusen-Inter, MOVIOLA LIVE: Bisseck blocca Wirtz, palla piena

Gianluca Minchiotti

13 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola di Bayer Leverkusen-Inter, match valevole per la sesta giornata di Champions League.



La UEFA ha comunicato la squadra arbitrale del match fra Bayer Leverkusen e Inter, in programma martedì sera alle 21 e valevole per la sesta giornata della Legue Phase della Champions League 2024-25. A dirigere la gara sarà lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dai connazionali Andraz Kovacic e Tomaz Klancnik. Il quarto uomo sarà Matej Jug mentre al VAR Alen Borosak.



33' - Bisseck blocca Wirtz con un intervento rischioso ma sul pallone, al limite dell'area. Vincic vede bene.