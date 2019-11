Prosegue la ricerca del nuovo allenatore per il Bayern Monaco. Man mano passano i giorni la lista si riduce un po' per le riflessioni del club bavarese e un po' perché gli indiziati rispondono "No grazie". E' stato il caso di Erik ten Hag (che rimarrà all'Ajax) ed è il caso di ​Ralf Rangnick, ds del Lipsia che, come riporta la Bild, tramite un suo consulente fa sapere che non è disponibile.