Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nome di spicco come sostituto del neo esonerato Niko Kovac. Fatto salvo che Mauricio Pochettino è, ad oggi, il sogno proibito e che José Mourinho non convince fino in fondo, la Bild prova a snocciolare i nomi che più intrigano i bavaresi: il primo è quello di ​Erik ten Hag, attualmente allenatore dell'Ajax e quindi non semplicemente raggiungibile. In seconda battuta c'è Massimiliano Allegri: l'ex allenatore delle Juve sembra però essersi promesso alla Premier League. Scaldano meno le piste che portano a ​Ralf Rangnick, ​Arsène Wenger e ​Hansi Flick che guiderà il Bayern per le prossime giornate.