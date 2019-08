Stefan Effenberg, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato a T-online.de: "Il Bayern ora ha bisogno di qualcuno che aiuti immediatamente la squadra e che non abbia bisogno di tempo per ambientarsi, dovrebbe comprare Mandzukic. Sarebbe il secondo miglior trasferimento in assoluto e porterebbe il Bayern Monaco dove vuole tornare, nelle migliori d'Europa. Il Bayern avrebbe improvvisamente un'altra possibilità di vincere la Champions League".