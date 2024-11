Belec ricorda: "Con l'Inter la mia esperienza più bella in Italia, tifo ancora nerazzurro"

Getty Images

, portiere dell'Apoel Nicosia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: ""Non provo nessuna emozione ad affrontare una squadra italiana, anche se sono stato tanti anni in Italia, di cui ho bei ricordi. Comunque mi ha fatto crescere e diventare calciatore, per cui ringrazio l'Italia. Ma i miei compagni non mi hanno chiesto nulla sulla Fiorentina perché l'allenatore ci ha già dato tutte le informazioni necessarie"."La Fiorentina non ha solo attaccanti bravi ma tutta la squadra gioca molto bene. Se noi lasciamo spazio a loro, ci possono far male per questo dobbiamo essere aggressivi e vincere il duello sulle seconde palle, perché se noi glielo lasciamo dobbiamo essere consapevoli che sono forti in tutti i reparti".

- "L'esperienza più bella è stata con l'Inter perché facemmo il triplete, poi ricordo con piacere la promozione con la Salernitana. Non sono tornato in Slovenia perché c'è tempo per tornare, mi sento ancora bene e voglio continuare. Sono tornato a Cipro perché mi piace l'atmosfera che si respira qua, i tifosi sono caldi e l'Apoel è una squadra forte che lotta sempre per il titolo. Anche la mia famiglia vive qua e si trova bene"- "Seguo ancora la serie A con molto interesse e tifo sempre Inter".