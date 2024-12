Getty Images

Benatia freddo: "Il Marsiglia può permettersi di prendere Pogba e aspettarlo sei mesi?"

Ospite d'eccezione dell'After Foot su RMC, il direttore sportivo del Marsiglia, Medhi Benatia ha risposto alle voci di mercato che vedono Paul Pogba come possibile colpo di mercato dell'OM per gennaio, visto che l'ex Juventus potrà rientrare in campo a partire da marzo, solleticato anche dall'ex compagno Adrien Rabiot.



LE PAROLE - Queste le dichiarazioni del marocchino ex Roma: "Pogba può arrivare quest'inverno? Oggi dobbiamo fare attenzione agli equilibri, abbiamo ottimi giocatori a centrocampo. Paul conosce il rispetto che ho per lui e l'affetto. Al di là del top player, è un vero leader. Ha sofferto molto nelle ultime stagioni, con problemi fisici, il suo corpo lo ha deluso un bel po'. Ha poi avuto la sospensione. Pablo (Longoria) ha parlato di lui, ha detto che lo apprezza molto. Inevitabilmente, se lo vedi sul mercato, vuoi dare un'occhiata. Oggi, concretamente, l'OM può permettersi di riportare un giocatore come Pogba se non è fisicamente pronto e dobbiamo aspettare sei mesi?"