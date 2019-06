Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla, in conferenza stampa, del futuro della panchina delle Streghe: "Bucchi? Ci siamo rivisti. Abbiamo cercato di individuare le cause e non le responsabilità. Se qualcuno pensa che Bucchi non ha avuto la conferma per aver perso la semifinale, allora è fuori strada. Abbiamo condiviso che non c’erano le garanzie per continuare un progetto che rischiava di deragliare senza neanche accorgersene. La parte mancante non era la mancata promozione ed è quella cosa che non ha portato al rinnovo. Non è mai solo un motivo, ma la mancata integrazione può essere stata una componente. Bucchi ha dato il suo contributo, perché un allenatore che arriva due volte in semifinale non è un allenatore che ha fallito. Non ha prezzo dal punto di vista umano averlo non confermato. L’ho ringraziato per il lavoro svolto. Non ne siamo contenti tutti, perché quando qualcuno scende dal viaggio allora vuol dire che è stato commesso qualche errore".



IL FUTURO - "Non siamo più sconosciuti e molti vorrebbero venire, perché sanno di poter fare carriera attraverso il Benevento. Difficilmente verrà un allenatore che appare molto in televisione. Dobbiamo prendere qualcuno che sia ambizioso, ma non presuntuoso. Umile ma non remissivo e anche se alle spalle ha poca carriera, che abbia voglia di farla".