Nel pre partita di Bologna-Benevento, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato a tutto tondo a Sky Sport: "C'era chi ci dava per retrocessi ancora prima di cominciare, oggi invece siamo in una posizione che ci dà la possibilità di non avere affanni. Ci eravamo illusi di soffrire ancora meno, ma la Serie A è questa e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Stasera mi auguro di tornare a qualche mese fa, prima che arrivasse qualche problema anche a causa di alcuni infortuni. Sono contento che giochi Iago Falque dal primo minuto, è un giocatore importante ma non sono io a scoprirlo. Finora non lo abbiamo mai avuto a disposizione, ora tocca a lui tornare ad alti livelli".



GAICH - "Se fosse la metà di quello che pensiamo sarebbe già in una botte di ferro. E' un giovane di grande prospettiva che in passato è stato seguito anche da club come Barcellona e Inter. Ha scelto la numero 7 in onore di Imbriani e questo gli fa onore. Foggia? L'ho conosciuto qualche anno fa. Mi sono sempre chiesto a cosa servisse il direttore sportivo in un club, finalmente l'ho capito".