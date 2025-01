Benfica-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Torna lae tra i match da seguire nella settima giornata della fase campionato c'èIn palio punti pesanti per la qualificazione agli ottavi della competizione, direttamente o tramite i playoff. I portoghesi di Bruno Lage hanno 10 punti, frutto anche del pareggio contro il Bologna nella sesta giornata.I blaugrana di Hansi Flick invece vogliono lasciarsi alle spalle il pareggio con il Getafe in Liga e allungare la striscia vincente in Europa: dopo la sconfitta contro il Monaco all'esordio, sono arrivate cinque vittorie consecutive che hanno proiettato i catalani a quota 15 punti.

Tutte le informazioni su Benfica-Barcellona:: Benfica-Barcellona: martedì 21 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport: Sky Go, NOW: Trubin; Bah, Tomas Araujo, Otamendi, Alvaro Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoğlu.: Lage.

: Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casadó; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.: Flick.- La partita tra Benfica e Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport sui propri canali.- Benfica-Barcellona sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è il servizio a loro dedicato, Sky Go, su dispositivi mobili e pc. L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming legato a Sky, acquistando il pacchetto 'Pass Sport'.