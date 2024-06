Getty Images

Benfica su Gosens e Pavlidis: bastoni tra le ruote a Bologna e Fiorentina

57 minuti fa



Il Benfica mette i bastoni tra le ruote sul mercato a Bologna e Fiorentina, sulle tracce di Robin Gosens e Vangelis Pavlidis.



GOSENS - L'Union Berlino ha rifiutato l'offerta del Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il laterale sinistro tedesco (classe 1994 ex Inter e Atalanta) è sotto contratto fino a giugno 2028 e ora è entrato nel mirino del Benfica.



PAVLIDIS - Lo stesso club portoghese è in trattativa avanzata con Vangelis Pavlidis. L'attaccante greco in forza agli olandesi dell'AZ Alkmaar è stato richiesto pure dalla Fiorentina.