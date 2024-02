Benvenuto Max: Massimo Callegari entra a far parte della squadra di Calciomercato.com

Redazione CM

Si dice sempre che il mercato non finisce mai: trattative sottotraccia, rinnovi, intrighi e manifestazioni di interesse, la novità è sempre dietro l'angolo anche quando i battenti delle sessioni estiva e invernale sono serrati. Gennaio è ormai alle spalle, ma non per Calciomercato.com: oggi siamo orgogliosi di annunciare un nuovo acquisto per la nostra formazione.



E' FATTA! - Ha firmato per noi Massimo Callegari, noto volto e voce di Mediaset che accompagna le serate dei tifosi italiani con le sue telecronache e il suo salotto in Pressing. Da questo venerdì e a cadenza settimanale, a volto e voce di Callegari si aggiungerà la sua penna sul nostro sito con la rubrica Top class, dove verranno trattati i principali temi di attualità legati al campo, con opinioni e analisi di uno dei professionisti più apprezzati sul panorama nazionale.



LA NOSTRA MS...G - A Massimo, che va a comporre un tridente di editorialisti di grande rilievo con Sandro Sabatini e Gianni Visnadi (Massimo, Sandro e Gianni, la MSG) sotto la guida tecnica del direttore Renato Maisani, l'augurio di un buon lavoro e di una lunga permanenza nella famiglia di Calciomercato.com.