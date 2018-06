“Onestamente ha fatto di più di quello che mi sarei aspettato. Andare in doppia cifra in Serie A alla prima stagione arrivando dalla Primavera è veramente molto. Ha avuto la fortuna e la bravura di essersi fatto trovare pronto in ogni occasione. Gli voglio bene, è nato per fare gol e so che quando ha segnato alla Lazio ha pensato a me. Ma è giusto così. Il prossimo anno sarà quello più difficile, dove non sarà più un ragazzino al debutto, il bomber che dovrà fare la differenza. Ma sono certo che non tradirà le attese”. Così si è espresso su Tuttosport Mauro Bianchessi, attuale responsabile del settore giovanile della Lazio ma con un lungo passato al Milan.