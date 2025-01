Getty Images

Lazio, Dia: "Nel girone di ritorno i punti pesano di più. Gol? Devo rimanere paziente, arriverà"

43 minuti fa



Rialzare subito la testa dopo il derby. Questo l'imperativo in casa Lazio, ribadito da Boulaye Dia nell'intervista rilasciata ai media ufficiali del club biancoceleste alla vigilia del match contro il Como. Domani all'Olimpico la Lazio festeggerà anche i suoi 125 anni e la squadra vuole onorare al meglio la ricorrenza. Di seguito le parole dell'attaccante ex Salernitana, a caccia di un gol che gli manca da quasi due mesi:



"Dobbiamo rialzare la testa, pensando subito a battere il Como per dimenticare la sconfitta nel derby e ripartire. Dobbiamo pensare portare a casa i tre punti. Sappiamo che ci aspettiamo 90' difficili e intensi, come quelli nel girone di andata. Anche se abbiamo vinto segnando cinque gol, domani non sarà lo stesso tipo di partita. Giochiamo in casa e vogliamo un successo davanti ai nostri tifosi. Ora arriveranno impegni più difficili rispetto alle prime 19 gare perché nel girone di ritorno i punti pesano tanto, ci si gioca la stagione. Tutte le partite sono dure, con le vittorie che diventano ancora più importanti rispetto a qualche mese fa. Personalmente ho tanta esperienza e so che devo aspettare pazientemente per tornare al meglio. Devo rimanere sereno e provare sempre in ogni partita a fare di più, lavorando tutti i giorni per aiutare la squadra, questo è l'aspetto prioritario. Il gol prima o poi tornerà, ne sono sicuro. Qui ho trovato un grande gruppo e un bell'ambiente, in una splendida città. Sto bene e sono molto felice di essere qui".