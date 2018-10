"Quando parte non lo prendono. Crea un paio di occasioni nel primo tempo e nella ripresa aumenta ancora il ritmo. Se pensiamo all’età (21 anni) possiamo scaldarci all’idea del suo futuro", commenta Il Corriere dello Sport su Federico Chiesa, affibbiandogli un 7,5 in pagella. E non è da solo: anche Tuttosport segue la linea, "un pericolo costante anche quando le forze calano nella ripresa". "Raccorda centrocampo e attacco con scatti taglienti, crescendo via via", scrive La Repubblica, valutandolo con un 7. Per La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera, invece, è 6,5.