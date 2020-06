Continuano le polemiche per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio scorso dalla polizia di Minneapolis che ha provocato le proteste di tutto il mondo unito nel movimento #blacklivesmatter. Le manifestazioni sono arrivate fino in Europa, toccando anche Roma, dove nella notte al Pincio è stata imbrattato di vernice rossa il busto di Antonio Baldissera, generale e capo delle truppe italiane in Eritrea.



Il gesto è stato rivendicato dalla rete “Restiamo Umani” con un post su Facebook che mira a smantellare i simboli del colonialismo nella Capitale. L’azione si è riversata anche nelle strade, dove le persone hanno sostituito i nomi di via e di Largo dell'Amba Aradam con via George Floyd e Bilal Ben Messaud, migrante morto a Porto Empedocle il 20 maggio mentre cercava di raggiungere la Sicilia.



Questa mattina affisso sulla metro C di San Giovanni uno striscione: Nessuna stazione abbia il nome dell’oppressione, e la richiesta che “La nuova stazione della metro C non sia dedicata alla battaglia dell’Amba Aradam, ma alle vittime di razzismo, come George e Bilal”. Sul posto sono intervenuti il Decoro urbano per la rimozione di cartelli e striscioni e la Polizia di Stato.