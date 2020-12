Intervistato da Diletta Leotta per Dazn, Kevin Prince-Boateng, oggi attaccante del Monza, ha parlato del suo passato e ha individuato nell'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, il miglior allenatore che abbia avuto in carriera. Una carriera in cui ha vestito tante maglie, in tanti campionati e con numerosi tecnici.