In occasione dei Globe Soccer Awards di Dubai, il vicesegretario della Fifa Zvonimir Boban ha svelato possibili novità circa il format del Mondiale per Club: "L'idea è una competizione da giocare ogni 4 anni, con 8 gruppi da tre squadre e si svolgerà in un Paese diverso dalla sede dei Mondiali. Ho parlato con allenatori e calciatori, che hanno chiesto di non aumentare il numero di partite. Mentre organizzando questo torneo ogni quattro anni ci sarebbe la possibilità di organizzare meglio la stagione".



L'ex capitano della Croazia e giocatore del Milan ha poi parlato del connazionale Luka Modric, fresco vincitore del Pallone d'oro "Modric è un giocatore eccezionale, rende tutti i suoi compagni dei giocatori migliori e quello che fa è unico. È un giocatore raro, come lui c'è Pjanic, che ha delle abilità simili e sviluppa il gioco della squadra. Ma oggi sono pochi i giocatori così, in passato c'era Iniesta, ma ci sono talenti che arriveranno in futuro".