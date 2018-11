Termina il sogno dei Bohemians. Il club irlandese non scenderà in campo con la maglia raffigurante Bob Marley, visto che l'agenzia d'immagine del defunto cantante ha bloccato tutto. Qualche settimana fa la società calcistica con sede a Dublino aveva realizzato una maglia da trasferta dedicata al cantante giamaicano, registrando un sold out pazzesco: peccato che il Bohemians non avesse i diritti d'immagine per realizzare la maglia.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale: "Il Bohemians Football Club ha agito in buona fede, seguendo il processo corretto ed acquistando i diritti per l'immagine tramite una agenzia di licenza fotografica leader a livello mondiale. Tuttavia, l'agenzia di rappresentanza di Bob Marley ha affermato che la suddetta società non aveva il diritto di concederci la licenza indicata. In seguito ad una corrispondenza con l'agenzia di Bob Marley, ci è stato detto che non poteva essere concesso l'ok per l'utilizzo dell'immagine per questioni contrattuali ed altri obblighi". Ora gli irlandesi rimborseranno tutti coloro che avevano già acquistato il kit, offrendogli in alternativa un buono.