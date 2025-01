Bologna-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

I rossoblù, in un buon momento in campionato, cercano la prima vittoria - e anche il primo vantaggio, unica squadra tra le 36 - in questa Champions League, provando a tenere vive le minime speranze di passaggio del turno dopo due soli punti in cinque gare. Il Borussia Dortmund è a un solo punto dalle prime otto e cerca una vittoria per entrare già agli ottavi, ma soprattutto per scacciare la crisi: un solo successo nelle ultime otto, tre sconfitte in fila in Bundesliga e Sahin a un passo dall’esonero, con voci sull’ex Ajax e Manchester United Ten Hag.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All.: ItalianoKobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Bensebaini; Adeyemi, Bynoe-Gittens; Guirassy. All.: SahinIl Bologna ha tutti a disposizione ad eccezione di Dominguez e De Silvestri (fuori dalla lista Uefa) e degli ormai lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi ed Aebischer. Italiano ha l’imbarazzo della scelta con il ballottaggio Dallinga-Castro in avanti, sulle fasce Orsolini e Ndoye sembrano certezze e chissà se si vedrà per la prima volta in Champions una delle chiavi tattiche trovate da Italiano, ovvero Odgaard trequartista. Nel Borussia Dortmund in piena crisi Sahin cerca di salvare la panchina: rispetto al k.o. di venerdì a Francoforte dovrebbero tornare dal primo minuto Sabitzer ed Adeyemi. Da valutare il modulo, con il 3-4-2-1 favorito sul 4-1-4-1.

Sarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Bologna e Bvb sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25.

