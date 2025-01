Bologna, come sta Ferguson: c'è lesione, quanto sta fuori

Getty Images

Brutte notizie per ildi Vincenzo. L'infortunio di Lewisè serio e lo terrà fuori dal campo per qualche settimana. Reduce da un grave stop per la rottura del crociato, lo scozzese era rientrato a pieno regime da qualche mese ma è stato costretto a fermarsi di nuovo. Questa volta ha riportatoDurante l'ultima gara di Champions League, acontro lo, il centrocampista ha patito un infortunio muscolare dopo dieci minuti di gioco. Al suo posto è entratonella gara finita poi 1 a 1.

“Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson hanno evidenziato una lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra. I tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni in base all’andamento clinico”, questo il comunicato del club.