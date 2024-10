Bologna a Liverpool, il dualismo che non c'è: Castro splende, Dallinga in standby

Getty Images

: caratteri opposti, momenti opposti. Tre gol per l’ex Velez, sempre più giovane leader dei rossoblù, mentre l’ex Tolosa arrivato in estate per 15 milioni deve accelerare il suo inserimento, fin qui faticoso tra problemi di lingua e prove non esattamente leonine., per quell’abilità di correre come un treno per tutti i novanta minuti, ma il soprannome affibbiatogli era “Torito”. Se non proprio “Toro”, come l’interista Lautaro Martinez. Lo ricorda, per certe cose: gioca prima punta pur non essendo un gigante, ha fisico e lo usa, ha una garra da sudamericano vero. E il gol con cui il Bologna ha vinto a Monza, unico successo rossoblù fin qui, sembra la fotocopia di quello che Lautaro segnò a Liverpool con l’Inter. Nelle prime gare di questa stagione, Castro aveva faticato un po’: alti e bassi normali per un ragazzo che ha appena compiuto 20 anni e che nei cinque mesi dello scorso anno aveva fatto in tempo a segnare un gol alla Juventus.. Arrivando a quota 3 gol su 7 totali del Bologna: tra i giocatori a quota tre reti nei primi cinque campionati d’Europa, solo il gioiello Lamine Yamal è più giovane di Castro.

, se non ci saranno cautele di sorta. Anche perché Dallinga, per ora, ha deluso. 141 minuti senza gol, senza guizzi, senza mordente. Gli alibi vanno considerati, come tutti i giocatori che arrivano in serie A dall’estero, ma il centravanti è arrivato a Valles il 23 luglio, ha avuto tempo per inserirsi e ancora non c’è riuscito. Eppure il pedigree non può mentire: 26 gol in due stagioni di Ligue 1 al Tolosa, quattro reti in otto gare di Europa League nella passata stagione. Tra queste, una rete al Liverpool all’andata e un’altra al ritorno. Ecco perché, incrociando i Reds e con Castro non al 100%, a Italiano l’idea Dallinga poteva venire.