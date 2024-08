C’è ancoranel destino di. Dopo aver esordito in, il difensore croato classe 1998 si appresta a calcare per la prima volta il palcoscenico dellaproprio agli ordini del tecnico nato a Karlsruhe, in Germania.I due tornano a lavorare insieme al Bologna dopo aver condiviso l’esperienza allo Spezia, un’avventura in cui entrambi hanno spiccato il volo. Ora c’è all’orizzonte una sfida ambiziosa quanto complicata, quella con il club felsineo, chiamato a confrontarsi con i top club europei nella nuova Champions League.

Il direttore sportivoha deciso di puntare su Erlic chiudendo in poche ore quella che è stata a tutti gli effetti un’operazione lampo e che regalerà a Italiano un difensore che già conosce e che rappresenta una garanzia per rendimento e continuità.Dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, il profilo di Martin Erlic è finito nel mirino di molti club, pronti a strapparlo al club emiliano e approfittare di quella che era a tutti gli effetti un’occasione di mercato. A battere la concorrenza è stato il Bologna, che non se l’è lasciato sfuggire e che potrà contare sul croato nella prossima stagione, in cui dovrà affrontare non solo il campionato e la Coppa Italia ma anche la Champions.

Il rendimento di Erlic è cresciuto tantissimo nelle scorse stagioni, con il calciatore che è entrato a far parte stabilmente del giro della Croazia di Dalic. Il commissario lo ha anche convocato per Euro 2024, inserendolo nella lista dei 26 che è volata in Germania. Finora sono 9 le apparizioni di Erlic in nazionale maggiore dal 6 giugno 2022, data dell’esordioVincenzo Italiano ha allenato Martin Erlic nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 nelle fila dello Spezia, con il croato che ha collezionato 3 gol e 2 assist in 55 presenze. Proprio con il tecnico attualmente al Bologna, il croato ha esordito in Serie A e ha disputato quella che al momento resta la miglior stagione dal punto di vista realizzativo con 3 reti all’attivo.

Nonostante la retrocessione del Sassuolo, Erlic è reduce da una buona stagione dal punto di vista personale con 33 apparizioni con la maglia neroverde. Il classe 1998 vanta 117 presenze in Serie A, con 6 gol e 2 assist, e un rendimento sempre alto. Dati che hanno spinto il Bologna a puntare su di lui e investire 7 milioni di euro più 2 di bonus per portarlo alla corte di Vincenzo Italiano. Per il calciatore contratto di 4 anni più opzione per il quinto a 750 mila euro a stagione più bonus.