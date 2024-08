Bologna, Fenucci: "Una soddisfazione essere qui, viviamo gara per gara. Le avversarie..."

Un po’ come Cenerentola al gran ballo. Iltorna in Champions League sessant’anni dall’ultima apparizione - nell’allora Coppa dei Campioni - e conosce un percorso che va dalle big Liverpool e Borussia Dortmund ad avversarie di seconda e terza fascia non insormontabili fino a Monaco ed Aston Villa di quarta e ultima fascia, quella in cui era anche la squadra di Vincenzo Italiano.- Al Grimaldi Forum c’era tutto lo stato maggiore del club: da Joey Saputo, arrivato dal Canada con il suo aereo personale insieme al figlio Luca, all’amministratore delegato Claudio Fenucci. E proprio l’ex dirigente di Roma e Lecce ha parlato in mixed zone dopo aver conosciuto le avversarie: «È una soddisfazione essere qui dopo un’annata straordinaria, il Bologna torna nella massima competizione internazionale dopo sessant’anni e vogliamo goderci questo momento. Sarà in un lungo viaggio di emozioni da vivere assieme ai nostri tifosi in stadi affascinanti, su tutti quello di Liverpool. Giocheremo otto gare di livello altissimo, ma siamo nella massima competizione europea e ci aspettavamo fosse dura».

- Fenucci non azzarda conteggi per provare a entrare nelle 24, obiettivo possibile se al Dall’Ara si farà bene. Ci vorranno 8 punti secondo la Uefa, forse anche 9-10. E per il Bologna ci sarà da sudare, tra serie A e Champions: «Ci aspettano tante partite da qui a gennaio, le affronteremo continuando a ragionare come l’anno scorso, gara per gara, con grande lavoro settimanale sperando di fare più punti possibili e onorare questa competizione. Così siamo arrivati qui. Poi abbiamo un allenatore come Vincenzo Italiano abituato a gestire tre impegni settimanali. Vivremo questa avventura con la voglia di dimostrare che si può far bene anche in una competizione di alto livello come la Champions League».