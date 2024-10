Bologna, Italiano amaro: "Abbiamo perso due punti"

Getty Images

, allenatore del, parla in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 con il Genoa, dopo che la sua squadra era stata in doppio vantaggio."Non portiamo a casa due punti meritatissimi per quanto fatto nel primo tempo - si legge su TMW -. Non siamo riusciti a gestire bene questo doppio vantaggio ma oggi mi rendo conto che due episodi hanno indirizzato una partita. Se una squadra subisce gol su un colpo di testa dal limite dell'area significa che la linea deve difendere molto più alta. Per il resto mi è piaciuto tutto ma oggi abbiamo perso due punti. Abbiamo tanti spunti positivi ma dobbiamo crescere dal punto di vista della gestione del risultato".

"Sono contento della sua prestazione. Più dentro la partita e più efficace. Qualcosa fino al 70' abbiamo fatto vedere qualcosa dal punto di vista della crescita, Poi spesso l'avversario sale e non ti fa più giocare. Oggi non è successo questo. Due episodi ci hanno castigato. Non è giusto, meritavamo molto di più ma dobbiamo essere consapevoli che non basta".