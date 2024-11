Bologna, Italiano: "Champions, siamo ancora in corsa, ma dobbiamo svoltare. Skorupski recuperato, Pobega..."

AFP via Getty Images

L'allenatore del, Vincenzo, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League che vedrà i rossoblu affrontare il Lille e che è già da dentro o fuori dato il singolo punto conquistato nelle prime 4 gare e gli 0 gol segnati."Domani è una partita molto importante, con 4 partite ci sono ancora 12 punti che vuol dire che siamo ancora dentro. Domani ci proveremo con tutti i nostri mezzi e tutta la nostra volontà, consapevoli che sarà una montagna da scalare. Per fare risultato dobbiamo andare forte".

"Una squadra composta da giocatori forti, di altissimo livello. Stanno facendo bene sia in campionato che in Champions, sarà una partita tostissima. Sono squadre che non fanno calcoli, sono aggressive. Sono forti fisicamente, con grande passo e qualità. Noi dobbiamo innalzare il livello per poter competere con loro. Dobbiamo usare la testa in tutte le situazioni, se vogliamo essere aggressivi"."Ha avuto una forte influenza, ma ora sta bene ed è a disposizione"."Al momento conta solo domani, anche se dobbiamo tenere conto della grande fatica che abbiamo fatto a Roma contro la Lazio. Abbiamo ancora tante ore per arrivare alle 21:00 di domani, il focus è assolutamente sul Lille".

"Era abbattuto e dispiaciuto, si può sbagliare ma non deve più accadere perché poi è dura. È un ragazzo intelligente, sa cosa chiede l'allenatore, sono convinto che imparerà la lezione".