Vincenzo Italiano ha risollevato il Bologna: dopo un avvio grigio, tre vittorie in fila hanno riportato i rossoblù non solo nella parte sinistra della classifica ma in scia alle sei sorelle che stanno comandando questo primo terzo di serie A. Diciotto punti a braccetto con il Milan (ed entrambe hanno una gara in meno, quella da recuperare a causa dell’alluvione), un bottino che in undici turni ricalca esattamente quello di Thiago Motta un anno fa.: ad eccezione di Venezia e Verona, il Bologna ha già incontrato tutte le pericolanti e da qui a fine andata deve affrontare cinque delle prime sette forze del campionato, pur con tempi dilatati.

- Nelle ultime due pause per le nazionali, il Bologna aveva dubbi, timori e ben poche certezze. In Champions il piatto continua a piangere - anche perché la rosa non è a livello per la competizione, obbligata com’è a spremere i titolari anche in A - ma. Che ci ha messo del suo cambiando qualcosa nei suoi ingranaggi: prima una pressione meno esasperata rispetto alle prime giornate, poi, dando supporto a Castro e fornendo comunque abnegazione in fase di non possesso. Ma inteso anche come Orsolini, che tra una pausa e l’altra di campionato ha segnato quattro gol in altrettante partite contro Genoa, Lecce, Cagliari e Roma. Con tanto di messaggio al c.t. Spalletti, anche se il 3-5-2 taglia decisamente fuori gli esterni d’attacco come lui.

- All’appello mancano ancora gli innesti dal mercato, ma a Roma intanto, che ha dato il primo cenno di vita dopo quasi un anno e mezzo, sfruttando la tragicomica giornata giallorossa. Lo svedese - mossa coraggiosa di Italiano puntare su di lui, scivolato indietro nelle gerarchie, dopo l’infortunio di Ndoye,: ne ha bisogno il tecnico, anche perché dalla ripresa si giocherà ogni tre giorni su tre fronti per almeno un mese, con partite ad elevato coefficiente di difficoltà. Sarà un test di maturità generale che, da qui a fine 2024, racconterà tanto della stagione che attende il Bologna e delle sue prospettive ad ampio raggio in questa stagione, ma intanto a Casteldebole è tornato a splendere il sole.