Bologna, l'ad Fenucci avvisa la Juventus: "Beukema e Lucumì non saranno ceduti a gennaio"

A ribadirlo con forza èche, in un momento di sosta del campionato e con la mente degli addetti ai lavori già proiettata alla riapertura del calciomercato del prossimo 1° gennaio, ci tiene a far sapere che la squadra allenata da Vincenzo Italiano non subirà scossoni. Troppo importante, dopo aver rinunciato in estate a pezzi da novanta come Calafiori e Zirkzee, non intaccare le fondamenta di una squadra in risalita – almeno in Serie A – e che è tornata a viaggiare a ritmi “alla Thiago Motta” dopo una partenza col freno a mano tirato.Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Fenucci si è soffermato in particolare su due nomi molto ambiti, quelli dei difensori. Entrambi si sono fatti apprezzare negli ultimi mesi per il proprio rendimento e, in Italia come in Europa, non mancano le squadre interessate, disposte ad investire su questo tipo di profili per ovviare alle rispettive carenze difensive causa infortuni. “Sapevamo che sarebbe servita una rosa lunga in questa stagione e siamo contenti di aver attuato questo piano, poiché gli infortuni ci sono eccome. Se poi servirà puntellare ulteriormente la squadra coglieremo l'occasione, ma certe valutazioni le faremo solo a giugno”.Beukema, acquistato per 8 milioni di euro, è sotto contratto col Bologna fino a giugno 2027 e la sua valutazione ha già subito un significativo incremento, in considerazione anche del 20% su una futura rivendita che spetterebbe al suo precedente club, l'AZ Alkmaar. Una situazione molto simile a quella di Lucumì, che ha siglato col club emiliano un contratto fino al 2026 e che nelle ultime settimane è stato accostato a formazioni del campionato spagnolo e della Premier League.