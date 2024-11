Bologna, le pagelle di CM: Castro domina. Orsolini è super

Getty Images

Il Bologna vince all'Olimpico come l'anno scorso. Un super Orsolini e uno spietato Castro guidano i ragazzi di Vincenzo Italiano. Di seguito tutti i voti:6 – Viene impegnato poco nel primo tempo, ma è sicuro su un paio di conclusioni. Nella ripresa non è preciso sul secondo gol di6 – Sente la sfida con la Roma vista la sua fede laziale. Nel primo tempo viene graziato dall’arbitro con il giallo. L’intervento su Pisilli poteva essere da rosso e Italiano corre ai ripari all’inizio della ripresa (dal 46’6: entra concentrato e commette poche sbavature)

6,5 – Riesce a tenere a bada Dovbyk e offre una prestazione solida. Vince un buon numero di contrasti e lotta per tutta la partita.6 – Meno preciso del suo compagno di reparto, ma la sua prestazione è più che sufficiente.7 – È tra i più positivi della stagione del Bologna e anche oggi dimostra che sta crescendo. Dopo l’assist contro il Lecce fornisce un’altra bella prestazione con il passaggio vincente per Karlstrom6 – Partita di grande fisicità a centrocampo. Dà una mano a Freuler e sbaglia pochissimo. La sua presenza si fa sentire.

6,5 – Leader in mezzo al campo e preciso negli interventi. Domina in mezzo al campo.7,5 – Tra i più in forma del Bologna e si presenta all’Olimpico con un grande giocata: lascia sul posto Angeliño e con un tiro cross sfiora il palo. Poi è bravissimo nel trovare il gol del 2-1 (dall’84’SV)6 – Si sacrifica in fase di copertura. Ha pochi guizzi offensivi ma è utilissimo per Vincenzo Italiano (dal 68’6: entra quando c’è da lottare e lo fa benissimo)6 – La sua partita dura solamente 20 minuti. Si avventa su un tiro cross velenoso di Orsolini ma sbatte sul palo col ginocchio ed è costretto ad abbandonare il campo in barella (dal 23’7: entra a freddo ma è decisivo mettendo a referto la rete dell’1-3)

7 – Lotta su ogni pallone ed è il più veloce di tutti in occasione dell’1-0. Sfrutta un rimpallo in area e batte Svilar. Decisivo anche con l’assist (dal 68’6: trova la rete ma viene annullata. Poi cestina una chance nel finale)7 – Il Bologna gioca un buon calcio e mette in difficoltà la Roma. Può essere la gara della svolta.