Getty Images

Un vero e proprio giallo di mercato: alle ore 12 Stefan Posch era in campo a Casteldebole nella rifinitura aperta alla stampa prima dell’ultima gara di Champions League del Bologna, in programma mercoledì alle 21 a Lisbona contro lo Sporting. Italiano lo prova con i titolari, come terzino destro. Alle 13 escono i convocati e Posch non c’è. Il difensore austriaco del Bologna, che settimane fa aveva rifiutato una proposta del Salisburgo, ha due proposte dalla Bundesliga e in particolare una dall’Hoffenheim, proprio il club da cui arrivo in rossoblù due anni e mezzo fa.

Pensiero comune: accelerata improvvisa delle trattative da parte dei tedeschi e fumata bianca in arrivo. Non è così. Di fatto, Posch ha preferito non prendere parte alla gara e si è tirato indietro. Scivolato indietro nelle gerarchie, l'austriaco vuole la Bundesliga e avrebbe preferito evitare l'impiego a Lisbona, anche solo per evitare un infortunio che ne bloccherebbe la partenza. alle ore 12 Stefanera in campo a Casteldebole nella rifinitura aperta alla stampa prima dell’ultima gara di Champions League del Bologna, in programma mercoledì alle 21 a Lisbona contro lo Sporting.. Il difensore austriaco del Bologna, che settimane fa aveva rifiutato una proposta del Salisburgo,, proprio il club da cui arrivo in rossoblù due anni e mezzo fa.. Scivolato indietro nelle gerarchie,, anche solo per evitare un infortunio che ne bloccherebbe la partenza.

nella conferenza stampa di Lisbona, andata in scena con oltre due ore di ritardo a causa del forte vento nella città di Bologna che ha fatto rimandare la partenza del volo, oltre a fare danni in città. Il tecnico, alla domanda su Posch, ha risposto così: "Capita in questi momenti, soprattutto con il mercato aperto.". Il problema è che Posch a Lisbona sarebbe servito eccome: a eliminazione già avvenuta e con De Silvestri fuori dalla lista Uefa, l’idea era dare spazio all’austriaco per far riposare Holm in vista delle prossime due gare in sette giorni contro il Como e contro l’Atalanta in Coppa Italia. Invece, così lo svedese sarà quasi obbligato a giocare, in un Bologna con soli 19 convocati, compreso il Primavera Ravaglioli, vista la squalifica di Freuler e l’influenza di Lucumi: