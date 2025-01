Sporting Lisbona-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Sporting Lisbona - Bologna in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Lo Sporting per il passaggio del turno, il Bologna per l’onore. Motivazioni opposte nell’ultima giornata nella gara del José Alvalade: la squadra portoghese, ancora alle prese con il difficile dopo-Amorim, ha bisogno di una vittoria per garantirsi i playoff mentre la squadra di Italiano dopo il colpo sul Borussia Dortmund è comunque eliminato e scende in campo per fare ulteriore esperienza.Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Araujo; Catamo, Morita, Hjulmand, Quenda; Trincao, Gyokeres. All.: Rui Borges.Ravaglia; Posch, Casale, Erlic, Miranda; Pobega, Moro; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye, Dallinga. All.: Italiano.Lo Sporting è reduce dal successo 2-0 sul Nacional Madeira in campionato che ha confermato il primo posto, ma dall'addio di Amorim ha perso tre gare su tre in Champions e deve vincere l'ultima per andare ai playoff. Ovviamente davanti ci sarà Gyokeres, che a Lipsia è entrato nella ripresa, in mediana comanderà capitan Hjulmand: i portoghesi stanno recuperando via via diversi giocatori infortunati e attenzione al talento in rampa di lancio Joao Simoes, classe 2007. Il Bologna vuole onorare l'ultimo impegno in Champions, ma l'eliminazione già avvenuta e i prossimi impegni nel giro di sette giorni (Como in casa in campionato e quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta) suggeriscono un turnover quasi totale. Oltre allo squalificato Freuler, riposeranno diversi big e probabilmente ci sarà il debutto in Champions di Ravaglia in porta.

Sarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Sporting Lisbona e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport, Sky Sport 4K e Sky Sport 255 in esclusiva assoluta.Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Per poter vedere Bologna-Lille in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

non ancora comunicati