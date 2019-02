Sono tornati al lavoro questo pomeriggio i rossoblù in preparazione alla partita col Genoa: attivazione in palestra, esercitazioni atletiche poi tecniche sul campo, e chiusura con partitella in famiglia a metà campo agli ordini di Mister Mihajlovic. Nicola Sansone si è allenato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, lavoro a parte per Federico Santander a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro. Terapie per Lyanco.