Federico Santander, man of the match contro l'Inter, ha regalato la vittoria al Bologna, che mancava dal 30 settembre. Queste le sue parole nel dopo partita: "Il mister ci ha dato fiducia, non voleva risultato ma prestazione. Voleva più intensità, un miglior approccio alla gara. Ci servono punti per uscire da questa situazione di classifica".



SUL MEAZZA - "Quando sono arrivato in Italia ho fatto un provino all'Inter e ho visto lo stadio, sono felice di aver segnato qui".