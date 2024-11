Getty Images

Bologna, ufficiale il rinnovo di Ferguson: durata e aumento, i dettagli sul nuovo contratto

10 minuti fa



Lewis Ferguson e il Bologna si legano fino al 2028. Il rinnovo del centrocampista era già nell'aria ed è stato ufficializzato dal club rossoblù. Tornato da un lungo infortunio al ginocchio e di nuovo in campo nelle ultime uscite della squadra di Italiano, Ferguson ha firmato per allungare la sua già lunga esperienza col club per altri due anni di contratto e con la possibilità di allungare ancora di un altro anno.



Il centrocampista scozzese è approdato in rossoblù nell’estate del 2022, è stato uno dei protagonisti della cavalcata della passata stagione, culminata nell'approdo in Champions League, e che gli è valso anche un adeguamento di contratto. Finora con la maglia del Bologna, Ferguson ha collezionato 68 presenze, segnando 13 reti e servendo 5 assist.