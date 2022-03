Senza Arnautovic il Bologna non è la stessa cosa. Bloccato a causa della positività al Covid-19, l’attaccante rossoblù è rimasto a tifare i suoi compagni a casa mentre quest’ultimi schieravano una delle prestazioni più sottotono di questa stagione.



Infatti, il Bologna che ha pareggiato ieri 0-0 contro il Torino non si è mai reso pericoloso ed ha guadagnato un punto semplicemente grazie alla prova difensiva di Medel e ad una grande parata salva risultato di Skorupski: i granata, infatti, hanno fatto la partita creando qualche grattacapo alla squadra di casa.



Quale sia il problema per cui il Bologna appaia così sterile in campo e faccia fatica a costruire gioco è difficile dirlo: Sinisa Mihajlovic nel post-partita ha parlato di partita “Sporca e combattuta” ma lo stesso Svanberg ha ammesso che “Un tiro solo in porta non basta a fare il risultato”.



Ligabue, infatti, in una delle sue canzoni, canta: “Ci vuole sudore e un minimo di cuore se non lo vuoi lo 0-0”. “Quando tocca a te” dell’artista reggiano sarebbe da far ascoltare ad ogni membro della squadra rossoblù, così da capire qual è l’atteggiamento giusto con cui scendere in campo per svoltare veramente questo campionato.